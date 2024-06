Prezes PiS wspiera Jacka Kurskiego. Wspomniał o TVP

Jarosław Kaczyński w niedzielę podczas spotkania z mieszkańcami w Klwatce Królewskiej odnosił się do paktu migracyjnego. Jak zwracał uwagę, "osiągnięciem PiS jest to, że w Polsce jest bezpiecznie".

- Przypomnę, że w 2015 r. we wrześniu, kiedy po raz pierwszy próbowano nam wmusić nielegalnych migrantów, władze Platformy Obywatelskiej się na to zgadzały, powiedziałem, że trzeba pomagać, ale na miejscu, w krajach, w których mieszkają, ale w żadnym wypadku nie można zezwalać na ich wjazd do Polski - powiedział. Jak zaznaczył, w tym czasie pojawiły się w jego stronę ataki. - Od czci i wiary mnie odsądzano - mówił.

- Później się okazało, że społeczeństwo to popiera i doszliśmy do władzy - zaznaczył.

Jarosław Kaczyński przypomniał, że wtedy sądzono, że "PiS nic nie ugra w Europie", ponieważ " był już król Europy, który zapewniał, że wszystko jest w stanie załatwić ". - Jego nikt nie ogra, on jest naprawdę wpływowy. Jestem przekonany, że wiele Polaków w to uwierzyło - powiedział, zaznaczając, że decyzje w Brukseli "zostały zatrzymane przez Mateusza Morawieckiego".

Jarosław Kaczyński: Chcą Europy Wschodniej pod butem

W trakcie spotkania Jarosław Kaczyński opowiedział o piśmie do wojewodów, które miało świadczyć o zaawansowaniu działań w sprawie migrantów. Jak przekazał, "nakazano w nim rozpocząć przygotowania do przyjmowania migrantów". - To jest pismo z 2015 roku (...) Dochodzą do nas wieści, że tego rodzaju akcje są przygotowywane znowu, tylko oczywiście czeka się z tym do 9 czerwca, do wyborów europejskich, a po wyborach przygotowania mają ruszyć - mówił.