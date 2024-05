- Być może jest to fejk, zrobiony przez grupy nieprzychylne Polsce, najprawdopodobniej rosyjskie czy białoruskie. Ja sobie z tego doskonale zdaję sprawę, ale jest pytanie o cały mechanizm państwowy, który obejmuje także instytucje o charakterze informacyjnym, który został całkowicie zdemolowany. To, co się stało, to jest dobry przykład takiej sytuacji - powiedział Jarosław Kaczyński na konferencji PiS. Polityk odniósł się w ten sposób do - prawdopodobnie - rosyjskiego cyberataku na Polską Agencję Prasową.