"'Opcja europejska chce zniszczyć religię i zrobić z ludzi zwierzęta! Wolność na Zachodzie się cofa'. Putin ? Nie, to Jarosław Kaczyński wczoraj do swoich wyborców na Podlasiu" - napisał na platformie X premier Donald Tusk .

Wpis lidera Platformy Obywatelskiej nawiązywał do czwartkowego wystąpienia Jarosława Kaczyńskiego podczas spotkania z wyborcami w Dąbrowie Białostockiej (woj. podlaskie).

Spotkanie odbyło się w ramach kampanii PiS w wyborach do Parlamentu Europejskiego . W czerwcowym głosowaniu województwo podlaskie stanowi jeden okręg wraz z województwem warmińsko-mazurskim, a "jedynką" na tamtejszej liście Prawa i Sprawiedliwości jest Maciej Wąsik .

Jarosław Kaczyński o "dziwnych pomysłach" Zachodu

Podczas wydarzenia prezes PiS odniósł się m.in. do zatwierdzonego w ostatnich dniach paktu migracyjnego oraz kwestii płci kulturowej. Jak ocenił lider opozycji, "wolność na Zachodzie się cofa, tej wolności jest coraz mniej".

- Kobieta i mężczyzna mają inne geny, nic się na to nie poradzi, a jakieś zakłócenia zdarzają się mniej więcej raz na tysiąc wypadków (...) I wtedy oczywiście trzeba tym ludziom pomóc (...). Nikt temu nie przeczy - mówił Jarosław Kaczyński.

- Ale jeżeli chodzi o pozostałych, no to jest tylko taka sytuacja, w której (...) ludziom zabiera się wolność, wolność krytyki tych wszystkich dziwnych pomysłów (...), zabiera się różne inne prawa - ocenił szef PiS. Jak dodał w kontekście transpłciowości, "coś, co jest jakimś marginesem marginesów, jeżeli chodzi o rzeczywiste zjawiska społeczne i biologiczne, staje się pewną normą".