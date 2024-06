W poniedziałek około godziny 15 Daniel Obajtek po raz pierwszy publicznie skomentował swój wynik w wyborach do Parlamentu Europejskiego . W mediach społecznościowych zamieścił swoje zdjęcie z podpisem: "Dziękuję serdecznie za 171 689 głosów". Jego wynik stanowi 27,14 proc. wszystkich ważnie oddanych głosów w okręgu.

Wybory do Parlamentu Europejskiego. Daniel Obajtek skomentował swój wynik

Były prezes Orlenu startował z "jedynki" na liście w okręgu numer 9 obejmującego Podkarpacie . Wraz z nim z listy PiS z tego okręgu do Brukseli pojedzie Bogdan Rzońca . Według danych PKW na Daniela Obajtka najchętniej głosowali obywatele miejscowości liczących od 10 do 20 tys. mieszkańców.

Burzliwa kampania Daniela Obajtka. Nie stawił się przed komisją śledczą

Były prezes Orlenu nie stawił się na przesłuchanie zarówno 5, jak i 7 czerwca. W związku z tym do sądu skierowano wniosek o jego ukaranie. Michał Szczerba we wniosku chciał zatrzymania Obajtka, doprowadzenia go przed komisję i wymierzenia mu kary pieniężnej. Warszawski sąd odrzucił jednak apel i zastosował wobec Obajtka jedynie karę grzywny w wysokości 3 tys. zł.