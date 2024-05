Prawo i Sprawiedliwość formalnie rozpoczęło kampanię wyborczą do Parlamentu Europejskiego w czwartek. Podczas wiecu w Kielcach zaprezentowani zostali liderzy list w nadchodzącej elekcji. Mimo "jedynki" na Podkarpaciu, na imprezie PiS nie pojawił się Daniel Obajtek , który miał przebywać za granicą .

Daniel Obajtek nagrał wideo. "To nie jest Budapeszt"

- To nie jest Budapeszt - przekonuje Daniel Obajtek .

- A to nie jest Viktor Orban - odpowiada samorządowiec.

Po serii uścisków dłoni oraz wypowiedzeniu zdań "bardzo mi miło" w wideo pojawiają się wypowiedzi Michała Szczerby . To właśnie poseł Koalicji Obywatelskiej oraz szef komisji śledczej ds. afery wizowej sugerował, że Daniel Obajtek uciekł za granicę w obawie przed konsekwencjami.

Wybory europejskie. Ankietowani niechętni wobec Daniela Obajtka

Wybory do Parlamentu Europejskiego zaplanowano między 6 a 9 czerwca na terenie całej Wspólnoty. Polacy od urn wybiorą się w niedzielę 9 czerwca, a cały kraj będzie podzielony na 13 okręgów wyborczych. Liderem podkarpackiej listy PiS został Daniel Obajtek.

Pozytywnie o starcie byłego prezesa PKN Orlen do Brukseli wypowiedział się niespełna co piąty ankietowany sondażu SW Research dla "Rzeczpospolitej". Negatywnie akces do europolityki ocenia 57,9 proc. respondentów. Zdania w tej sprawie nie ma 22,4 proc. badanych.