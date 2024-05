- Każdemu psu wprowadzimy PIESEL - czyli PESEL dla psów. Tak, by nie było bezdomnych piesków. Pamiętajcie te wybory są nie tylko o nas. Są również o naszych najlepszych przyjaciołach - zapowiedział w niedzielę Robert Biedroń . Nie jest to jednak nowy pomysł - pod koniec grudnia 2022 roku podobne rozwiązanie proponował ówczesny wicepremier i minister rolnictwa PiS Henryk Kowalczyk .

Wybory europejskie. Lewica chce 10 mld euro na mieszkalnictwo

- Za te pieniądze polskie samorządowy wybudują 100 tys. mieszkań na tani wynajem. To ambitny plan, ale i realistyczny. Będziemy budować jak prezydent Kukucki we Włocławku. Jak austriaccy socjaldemokraci w Wiedniu - przekonywał polityk.

- To rozwiązanie, które zagwarantuje każdej Europejce dostęp do darmowej aborcji do 12. tygodnia życia, badań prenatalnych, godnej opieki okołoporodowej czy ochronę przed przemocą - przypomniała wicemarszałek Senatu. Polityk zwróciła także uwagę na fakt, że "prawa kobiet to prawa człowieka".