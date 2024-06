Izrael-Hezbollah. USA ostrzegły bojowników. "Napięcie na granicy wzrośnie jeszcze bardziej"

Izrael-Hezbollah. Wojna na Bliskim Wschodzie. Media: Izrael wykona poważne uderzenie na Hezbollah

Szef dyplomacji USA zaznaczył przy tym, że takie wyjście powinno umożliwić powrót do domów dziesiątkom tysięcy osób ewakuowanych z przygranicznych terenów obu państw.

Benjamin Netanjahu grzmi w parlamencie. "Walczymy o nasze przetrwanie"

Wezwania zagranicznych dyplomatów do wstrzemięźliwości i spokoju wzrosły po poniedziałkowym wystąpieniu premiera Izraela Benjamina Netanjahu , który ostrzegł, że za prowadzoną na wielu frontach kampanią przeciwko jego państwu stoi Iran - napisał dziennik "Jerusalem Post".

- Walczymy o nasze przetrwanie , walczymy na siedmiu frontach. Tymi atakami kieruje Iran, który otwarcie dąży tego, by nas zniszczyć. Iran i jego pośrednicy chcą to zrobić przez ataki rakietowe i najazd na nasze terytorium - powiedział Netanjahu w parlamencie.

Zawieszeni broni w Strefie Gazy. Hezbollah nasilił ataki na Izrael

Na razie urzędnicy amerykańscy i izraelscy starają się doprowadzić do zawieszenia broni w Strefie Gazy, nie wydaje się, by porozumienie było bliskie, ale rozejm przyczyniłby się do deeskalacji napięcia między Izraelem i Hezbollahem - zauważył Axios.