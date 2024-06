Izraelski system obrony powietrznej Żelazna Kopuła może zostać przeciążony kolejnymi atakami Hezbollahu w eskalującej wciąż wojnie. Wkrótce na Izrael może spadać do trzech tysięcy pocisków dziennie, co będzie niemożliwe do odparcia - pisze "The Guradian". Bojownicy mają plan, by wystrzeliwać dużą liczbę pocisków jednocześnie.