Powołana przez poprzedni rząd komisja bada nieprawidłowości wokół wartych blisko dwa miliardy euro kontraktów na zakup okrętów podwodnych i korwet od niemieckiej firmy Thyssen Krupp. Do nadużyć, w tym korupcji, miało dochodzić podczas poprzedniej kadencji Benjamina Netanjahu, w latach 2009-16.

Izrael. Premierowi zarzucono nadużycie władzy. "Wykorzystał urząd"

W poniedziałek komisja ostrzegła pięć osób , że jej ustalenia mogą ich dotknąć i powinny przygotować się na złożenie dodatkowych zeznań. Oprócz Netanjahu, zawiadomienia skierowano m.in. do byłego ministra obrony narodowej Mosze Jaalona, czy b. szefa Mosadu Josi Cohena.

Panel powiadomił Netanjahu, że na podstawie zebranych przez siebie dotychczas dowodów może ostatecznie stwierdzić, iż wykorzystał on urząd premiera, by doprowadzić do zakupu okrętów bez odpowiednich procedur.