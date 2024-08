Minister spraw zagranicznych Wielkiej Brytanii wyraził nadzieję, że rozpoczęte w Dosze rozmowy pokojowe będą okazją do wprowadzenia natychmiastowego zawieszenia broni, ochrony cywilów w Strefie Gazy, a także szansą na uwolnienie zakładników.

"Zawarcie umowy leży w interesie zarówno Izraelczyków, jak i Palestyńczyków, i to pilnie. Wzywam wszystkie strony do zaangażowania się w negocjacje w dobrej wierze i wykazania się elastycznością potrzebną do osiągnięcia porozumienia" - dodał polityk Partii Pracy.