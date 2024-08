Spodziewają się irańskiego ataku na Izrael. Doniesienia o "godzinie zero"

Jak oświadczył Kirby podczas poniedziałkowego briefingu online, USA spodziewają się, że dojdzie do "znaczącego zestawu ataków" Iranu i jego sojuszników na Izrael i że może do niego dojść już w tym tygodniu . Dodał, że ocena USA jest zbieżna z tym, czego spodziewają się izraelskie służby .

Izrael. USA spodziewają się ataku Iranu

Izrael. Wojna w Strefie Gazy. Negocjacje pokojowe w Kairze

Według Kirby'ego przywódcy "powtórzyli to, co już wcześniej mówili", tzn. że nie chcą eskalacji przemocy i że nadal mają nadzieję na doprowadzenie do zawieszenia broni w Strefie Gazy.