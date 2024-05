Izrael zrezygnował z dużej operacji. Uległ naciskom USA

USA liczą na to, że ograniczone działania Izraela pozwolą uniknąć dużej liczby ofiar wśród palestyńskich cywilów. Strona izraelska z kolei oczekuje, że nowy plan operacji w Rafah nie spotka się ze sprzeciwem amerykańskiego prezydenta Joe Bidena - podkreślił "Washington Post" w nocy z poniedziałku na wtorek.

Będziemy w dalszym ciągu upewniać się, że Izrael jest bezpieczny pod względem Żelaznej Kopuły i jego zdolności do reagowania na ataki, które ostatnio miały miejsce z Bliskiego Wschodu - powiedział Biden. Odnosząc się do innych dostaw amunicji, w przypadku rozpoczęcia dużej inwazji na Rafach stwierdził, że "to jest po prostu złe". - Nie będziemy dostarczać broni i pocisków artyleryjskich - podkreślił.