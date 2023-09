Zapowiedź pozwu Ukrainy wobec Polski. Politycy oburzeni

- Polski zakaz nie pomoże rolnikom, nie wpłynie na ceny, ponieważ ceny są globalne - to, co robią, opiera się na opinii publicznej - powiedział.

Zapowiedź pozwu Ukrainy wobec Polski. Politycy nie kryją oburzenia

"To, że Ukraina chce pozwać Polskę (oraz Słowację i Węgry) za przedłużenie zakazu importu ukraińskiego zboża - to jedno. Drugie - to zadziwiający styl wypowiedzi ukraińskiego wiceministra gospodarki Tarasa Kaczki, który zachowuje się po prostu impertynencko" - napisała europoseł PiS.

Adam Jarubas: PiS woli przegrać i z Unią i z Ukrainą

"Minister Kaczka od dłuższego czasu w swoich wypowiedziach przekraczał granice. Twierdził, że dopłaty do zboża w Polsce będą miały negatywne skutki, donosił na nas w Brukseli. Nasi rządzący udawali, że tego nie widzą. Więc on posunął się dalej. Kilka miesięcy temu pisałem do ministra Roberta Telusa, by zainterweniował w tej sprawie. Olał sprawę, nie zrobił nic co skutecznie wpłynęłoby na poprawę sytuacji i brak takich krzywdzących Polskę działań" - napisał lider Agrounii Michał Kołodziejczak, który powalczy o mandat poselski z list Koalicji Obywatelskiej.