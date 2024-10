Jak podaje "Financial Times", zarówno zachodni dyplomaci jak i część ukraińskich, rozpatrują możliwość przyzwolenia na zachowanie przez Rosję kontroli nad okupowanymi terytoriami. Pozostała część kraju mogłaby wówczas ubiegać się o aneksję do NATO. Były sekretarz NATO Jens Stoltenberg przypomniał, że w podobny sposób w 1955 r. do Sojuszu przystąpiła część podzielonych Niemiec.