Generał Kukuła o wojnie. "Jesteśmy tym pokoleniem"

- Wszystko wskazuje, że jesteśmy tym pokoleniem, które stanie z bronią w ręku w obronie naszego państwa. I nie zamierzam ani ja, ani myślę żaden z was, przegrać tej wojny. Wygramy ją, wrócimy i będziemy nadal budować Polskę , ale coś się musi wydarzyć: musimy zbudować siły zbrojne przygotowane do tego typu działań - powiedział gen. Kukuła.

Generał, przemawiając do podchorążych, władz Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu i zaproszonych gości, spośród największych wyzwań wskazał kryzys demograficzny. Przekonywał także do wdrożenia służby powszechnej w Polsce.