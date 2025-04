Bliski współpracownik Władimira Putina, który aktywnie uczestniczy w negocjacjach dotyczących przyszłej współpracy na linii Waszyngton - Moskwa opublikował na platformie X krótki komentarz do niedawnych decyzji Donalda Trumpa.

Kirył Dmitrijew, określany w mediach "portfelem Putina", otwarcie pochwalił prezydenta USA za podjęcie "odważnych kroków" i zmuszenie światowych przywódców do negocjacji nowych umów.

"Łatwo byłoby zignorować dług, który rośnie do ponad 30 bilionów dolarów i rosnący deficyt handlowy, jak to robili poprzedni prezydenci. Łatwo byłoby przerzucić ten problem na barki przyszłych pokoleń. Ale Trump podejmuje odważne kroki, aby powstrzymać bankructwo USA, przywrócić miejsca pracy, pobudzić inwestycje i ożywić gospodarkę. To jest przywództwo" - stwierdził.