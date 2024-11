Były wojskowy, obecnie ambasador Ukrainy w Wielkiej Brytanii wygłosił przemówienie w trakcie ceremonii wręczenia nagród "Ukraińska Prawda - 100". Dyplomata odniósł się do aktualnej sytuacji frontowej, oceniając że obecnie należy mówić już nie o konflikcie Rosja - Ukraina, ale o wojnie światowej .

Wojna w Ukrainie. Załużny mocno: To trzecia wojna światowa

Zdaniem Wałerija Załużnego jego słowa potwierdzają się w ruchach dokonywanych przez sojuszników Rosji. Żołnierze Korei Północnej biorą udział w walkach w obwodzie kurskim , Iran otwarcie przyznaje się do sprzedaży dronów Shahed, które zabijają cywilów, a Chiny dostarczają technologię wykorzystywaną w rosyjskich rakietach.

- To, co tak długo było "oczekiwane", już się zaczęło . Ale chcę powiedzieć, że sam Bóg daje szansę nie tylko Ukrainie, ale całemu światu, aby mieć czas na wyciągnięcie właściwych wniosków - dodał.

Kontynuując swoją wypowiedź dyplomata podkreślił, że nadal istnieje możliwość utrzymania konfliktu zbrojnego na terytorium Ukrainy , jednak może sie to odbyć jedynie wówczas, gdy kraje Zachodu wykażą się większym zaangażowaniem i pomocą ukraińskiej armii.

Dmitrij Miedwiediew: To oznacza III wojnę światową

Wiceprzewodniczący Rady Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej we wpisie opublikowanym w mediach społecznościowych, odnoszących się do nowej doktryny nuklearnej Federacji Rosyjskiej, stwierdził, że ataki przeprowadzane przy użyciu natowskiej broni będą przyczynkiem do wybuchu światowego konfliktu.