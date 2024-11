Taki pocisk ma zdolność przenoszenia ładunków jądrowych, a jego zasięg wynosi do sześciu tysięcy kilometrów. Rakieta spadła w okolicach miasta Dniepr w południowo-wschodniej części Ukrainy.

Wojna w Ukrainie. Radosław Sikorski o eskalacji konfliktu

Do sprawy nawiązał w czwartek podczas spotkania z mieszkańcami Chrzanowa (Małopolskie) szef polskiego MSZ i zarazem polityk KO Radosław Sikorski. - To duża eskalacja tego konfliktu, bo to są pociski, które normalnie przenoszą broń wiadomo jaką - powiedział.