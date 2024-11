- To kolejny otwarcie prowokacyjny krok z serii głęboko destabilizujących działań Amerykanów i ich sojuszników w NATO. Prowadzi to do podważenia stabilności strategicznej (...) do wzrostu ryzyka strategicznego, a w konsekwencji do wzrostu ogólnego poziomu zagrożenia nuklearnego - stwierdziła.

Reklama