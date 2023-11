Podczas wirtualnego szczytu grupy G20 kanclerz Niemiec Olaf Scholz po raz kolejny zaapelował do prezydenta Rosji Władimira Putina o zakończenie wojny w Ukrainie . - Wezwałem prezydenta Putina do zakończenia ataku na Ukrainę i wycofania swoich wojsk, aby ta wojna mogła się wreszcie zakończyć - powiedział Scholz w środę w Berlinie na wspólnej konferencji prasowej z premier Włoch Giorgią Meloni .

Osobiście na G20

Był to pierwszy udział przywódcy Kremla w spotkaniu G20 od rozpoczęcia rosyjskiej wojny przeciwko Ukrainie w lutym 2022 roku. Na poprzednich dwóch szczytach w Indiach i Indonezji reprezentował go minister spraw zagranicznych Siergiej Ławrow. Tym razem na wirtualny szczyt zaprosił premier Indii Narendra Modi. Rozmowy dotyczyły "niektórych ważnych wyników szczytu w New Delhi".