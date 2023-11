Miedwiediew uderzył w Amerykanów i pochwalił talibów

- W niecały rok talibowie, bez względu na to, co o tym myślimy, zrobili to, czego nie udało się dokonać przez 20 lat koalicji NATO pod przywództwem USA - podkreślił Miedwiediew i oskarżył Waszyngton o "rzekomą walkę z terroryzmem".