Premier Słowacji w parlamencie skrytykował Unię za pomoc wojskową dla Ukrainy. Jak stwierdził, jest mu "przykro, że UE, która jest projektem pokojowym, zachowuje się jak gabinet wojskowy" . - Wszystko, o czym rozmawiamy w Radzie, to amunicja i rakiety dla Ukrainy lub ilu Rosjan trzeba zabić - mówił.

Wojna w Ukrainie. Premier Słowacji wybiera się do Moskwy

Robert Fico przypomniał także, że planuje udać się w podróż do Moskwy w maju przyszłego roku, aby wziąć udział w obchodach rosyjskiego Dnia Zwycięstwa. Dodał zarazem, że "jest wielkim zwolennikiem przywrócenia stosunków z Federacją Rosyjską". Wezwał również przedstawicieli opozycji do zaprzestania porównywania Rosji do Związku Radzieckiego lub III Rzeszy.