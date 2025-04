W sobotę w Watykanie odbędzie się pogrzeb papieża Franciszka . W czasie kiedy trwają ostatnie przygotowania do tego podniosłego wydarzenia, trwają także r ozmowy dotyczące przyszłego konklawe. Już we wtorek, dzień po śmierci papieża, zwołano w tym celu pierwszą kongregację.

Kontrowersje wzbudza fakt, że w kongregacjach bierze udział kard. Angelo Becciu, który domaga się także prawa do udziału w konklawe, choć został skazany przez watykański sąd na ponad pięć lat pozbawienia wolności, bezterminowy zakaz pełnienia funkcji publicznych i 8000 euro grzywny.

- To jest historia nie z tej ziemi. Gotowy materiał na dreszczowiec hollywoodzki. Angelo Becciu to włoski kardynał, który przez wiele lat sprawował bardzo ważne funkcje w Watykanie. Za pontyfikatu papieża Franciszka był substytutem, czyli trzecią osobą w państwie watykańskim. Pierwszą jest papież, drugą - sekretarz stanu - mówi w podcaście Interii "Studio Watykan" ks. prof. Andrzej Kobyliński, filozof i etyk z UKSW w Warszawie.

- Został wówczas oskarżony wraz z innymi urzędnikami watykańskimi o malwersacje finansowe, nadużycie władzy, sprzeniewierzenie się, gdy chodzi o zarządzanie majątkiem. To były bardzo duże sumy, które sięgały kilkuset milionów dolarów. A chodziło o nietrafione inwestycje pieniędzy watykańskich w nieruchomości w Londynie - tłumaczy ks. prof. Kobyliński.

- Co prawda został skazany w pierwszej instancji w roku 2023, ale miał prawo do apelacji i z niego skorzystał. W związku z tym czeka teraz na rozprawę apelacyjną. I jeszcze wiele wody w Tybrze upłynie, zanim poznamy ostateczny wyrok w sprawie kardynała Angela Becciu - uważa gość "Studia Watykan".

Skandal z udziałem kard. Becciu. To Franciszek zakazał mu konklawe

Kiedy wybuchł skandal wokół działalności kard. Becciu, papież Franciszek nie czekał na wyroki sądu. W 2020 roku wezwał go na audiencję, w czasie której zwolnił go z funkcji prefekta kongregacji oraz pozbawił "praw związanych z godnością kardynała". To oznaczało, że włoski dostojnik zachował tytuł kardynalski, ale utracił wszelkie stanowiska w Kurii Rzymskiej, a także prawo udziału w konklawe.