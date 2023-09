Ukraińska armia jest rozczarowana szkoleniem prowadzonym przez instruktorów NATO - donosi "Le Monde". Jak pisze francuski dziennik, szkoleniowcy mieli sami czasem nie wiedzieć, co zrobić, a żołnierze musieli zdobywać informacje o nowej broni i taktyce z YouTube'a. Najgorzej wypadać ma nauka obsługi dronów rozpoznania powietrznego - instruktorzy twierdzą, że nie jest to uwzględnione w programie szkoleniowym NATO, choć to ważny element ukraińskich operacji w czasie wojny.