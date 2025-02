Czy oznacza to, że nikt niczego nie ugrał? Niekoniecznie. Dr Janusz Sibora zaznacza, że Rijad to przykład "dobrze funkcjonującej dyplomacji".

Mamy reset. Rosja wraca na salony

Negocjacje w Arabii Saudyjskiej. Rosyjska "dominacja doświadczenia"

Rosyjska i amerykańska geopolityka

- Do końca nie wiemy, jak szeroki jest plan Trumpa. Mówi się o odciągnięciu Rosji od Chin za cenę powrotu Moskwy na arenę międzynarodową. Teraz pojawiają się bardzo konkretne oferty, jak powrót firm amerykańskich do Rosji. Moim zdaniem Stany Zjednoczone z tego skorzystają - wspomina Sibora.

Taktyka Ławrowa. Rosja mówi o pokoju i atakuje na froncie

- Nawet w ostatnich dniach obserwujemy zwiększoną aktywność militarną Rosji, co jest typowe dla osiągnięcia lepszej pozycji negocjacyjnej. Myślę, że cele militarne Putina to obecnie terytoria z metalami ziem rzadkich, porty i węzły komunikacyjne . Skłaniałbym się ku temu, że Putinowi wcale nie zależy na szybkim zakończeniu działań wojennych - komentuje rozmówca Interii.

Według amerykańskiego instytutu zajęcie "twierdz" da Rosjanom lepszą pozycję wyjściową przed ewentualnym, kolejnym konfliktem, którego celem mogłaby być pełna dominacja Ukrainy. To zaś sprowadza się do podstawowego celu Putina - zmiany architektury bezpieczeństwa na wschodzie Europy.

W tym kontekście starania Trumpa o szybkie przerwanie walk są problemem. - Zawieszenie broni w tej chwili nie jest korzystne dla Putina. On wie, że Ukraina ma zapasy broni na sześć miesięcy po dostawach od administracji Bidena. Tutaj wychodzi spryt dyplomatyczny Ławrowa i prowadzenie negocjacji tak, by trwały odpowiednio długo. On doskonale wie, co Rosja musi jeszcze zająć na froncie. Rozmowy dają Moskwie czas na dalsze zdobycze - podkreśla Sibora.