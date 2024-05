Wojna na Ukrainie. Macron: Jeśli Rosja wygra nie będzie bezpieczeństwa

Emmanuel Macron w wywiadzie dla francuskiego dziennika podkreślił też, że Władimir Putin "nieustannie wymachuje groźbą nuklearną". - W obliczu takiego przeciwnika bardzo słabe byłoby ustalanie ograniczeń a priori - dodał nadmieniając przy tym, że rosyjskiego przywódcę należy "pozbawić wszelkiej widoczności", bo to stworzy zdolność do odstraszenia.

Emmanuel Macron reaguje na słowa Kremla. "Rosyjska gorączkowość pokazuje, że mamy rację"

W czwartek prezydent Francji udzielił także wywiadu dla brytyjskiego tygodnika "The Economist". Stwierdził w nim, że chociaż do tej pory władze w Kijowie nie prosiły o udzielenie bezpośredniej pomocy wojskowej ze strony krajów NATO, to jeśli dojdzie do znacznego załamania się obrony, nie należy tego wykluczać.