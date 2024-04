Radykalne kroki prezydenta Francji. Chce bronić "europejskich ziemi"

Politico zwróciło uwagę, że prezydent Francji w ostatnim czasie zajął ostrzejsze stanowisko wobec Federacji Rosyjskiej i jej działań wojennych w Ukrainie. W związku z tym słowa francuskiego prezydenta przybrały na sile, ale nie jest to pierwszy raz, gdy proponuje on użycie broni swojego kraju do obrony UE. Wcześniej wyrażał podobne zdanie w 2020 i 2022 roku podczas rozmów z Niemcami.