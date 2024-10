Deklaracja Zełenskiego ws. zakończenia wojny. "Konkretne kroki"

Wojna w Ukrainie. Plan zwycięstwa Kijowa. Padła deklaracja

Grupa Ramstein to sojusz, do którego należy ponad 50 krajów. Jak podkreślono, Ramstein koordynuje dostarczanie pomocy Ukrainie m.in. w postaci pocisków, artylerii, systemów obrony powietrznej czy myśliwców F-16. - Potrzebujemy wystarczających zdolności dalekiego zasięgu. Wzmocnienia naszych pozycji na froncie i rodzaju presji na Rosję, która zmusi ją do zawarcia pokoju - słychać na nagraniu.

Wojna w Ukrainie. Chcą zmusić Rosję do zawarcia pokoju, Kreml reaguje

Końcem września Wołodymyr Zełenski udał się z oficjalną wizytą do Stanów Zjednoczonych, podczas której spotkał się m.in. z prezydentem USA Joe Bidenem. To właśnie jemu przedstawił szczegóły planu zwycięstwa Ukrainy .

Ponadto, będąc w USA, Wołodymyr Zełenski wygłosił przemówienie podczas specjalnej sesji Rady Bezpieczeństwa ONZ. W swoim wystąpieniu prezydent Ukrainy krytykował wystosowywane przez Moskwę apele o dialog, nazywając je nieszczerymi. Ocenił też, że Federacji Rosyjskiej nie da się polubownie nakłonić do zaprzestania działań wojennych. - Rosję można jedynie zmusić do zawarcia pokoju, i to jest dokładnie to, co trzeba zrobić - zmusić Rosję do pokoju - podkreślał Zełenski.