Spis treści: 01 Egzamin ósmoklasisty 2023. Kiedy uczniowie poznają wyniki?

02 Wyniki egzaminów ósmoklasisty 2023. W jakiej formie są przedstawione?

03 Egzamin ósmoklasistów 2023. Jak wygląda rekrutacja do szkół średnich?

Egzamin ósmoklasisty 2023. Kiedy uczniowie poznają wyniki?

Większość uczniów zdawała egzamin ósmoklasisty 2023 w pierwszym terminie. Przypominamy, że w tym roku uczniowie klas ósmych mierzyli się z poszczególnymi przedmiotami w dniach:

23 maja - język polski ;

; 24 maja - matematyka ;

; 25 maja - język obcy nowożytny.

Teraz ósmoklasiści czekają na wyniki egzaminu ósmoklasisty 2023. Kiedy zostaną ogłoszone wyniki egzaminu ósmoklasisty 2023?

Reklama

Uczniom wyniki egzaminów ósmoklasisty 2033 zostaną udostępnione 3 lipca 2023. Tego dnia wyniki wszystkich trzech egzaminów ósmoklasisty zostaną opublikowane na portalu ZIU, do którego każdy uczeń może zalogować się pod tym adresem.

Zobacz więcej: Egzamin ósmoklasisty 2023: Język angielski. Tutaj arkusz CKE i odpowiedzi

Do zalogowania się na platformę potrzebne będą unikatowe login i hasło, które zdający powinni wcześniej otrzymać od dyrektora swojej szkoły podstawowej. Do portalu można też dostać się za pomocą profilu zaufanego lub e-dowodu.

Wyniki, zaświadczenia i informacje w formie papierowej szkoły otrzymają najpóźniej 6 lipca. Absolwenci będą mogli je odebrać jeszcze tego samego dnia.

Uczniowie, którzy napiszą egzamin ósmoklasisty w terminie dodatkowym (12-14 czerwca) poznają swoje rezultaty w tych samych terminach, co uczniowie, którzy zdawali w pierwszym terminie.

Wyniki egzaminów ósmoklasisty 2023. W jakiej formie są przedstawione?

Wyniki egzaminów ósmoklasisty są przedstawiane w procentach i na skali centylowej.

wynik procentowy - odzwierciedla liczbę zdobytych punktów na całą pulę. Przykładowo jeżeli z języka polskiego uczeń uzyskał 42 punkty na 50 możliwych, to wynik procentowy wyniesie 84 proc.;





odzwierciedla liczbę zdobytych punktów na całą pulę. Przykładowo jeżeli z języka polskiego uczeń uzyskał 42 punkty na 50 możliwych, to wynik procentowy wyniesie 84 proc.; wynik na skali centylowej - odsetek liczby uczniów (w procentach), którzy uzyskali taki sam lub niższy rezultat na egzaminie. Jeżeli wynik wynosi 72 oznacza to, że 72 proc. wszystkich zdających poradziło sobie tak samo lub gorzej, a 28 proc. lepiej.

Zobacz: Egzamin ósmoklasisty 2023 z polskiego. ARKUSZ CKE i odpowiedzi



Na zaświadczeniach znajdą się oddzielne wyniki ze wszystkich trzech przedmiotów. Zadania otwarte są oceniane przez egzaminatorów, natomiast rozwiązania pytań testowych sprawdza maszyna - czytnik kart odpowiedzi.

Do rekrutacji liczy się liczba punktów po przeliczeniu z punktów procentowych. Aby to zrobić, punkty za egzamin z języka polskiego oraz z matematyki są mnożone przez 0,35. Jeśli więc ktoś otrzyma 100 proc. na egzaminie, to 100 x 0,35 da mu 35 punktów. Nieco inaczej oblicza się punkty z egzaminu z języka obcego nowożytnego. Punkty za egzamin z języka obcego nowożytnego mnoży się przez 0,3 (np. 100 proc. x 0,3 = 30 punktów). Łącznie uczeń może uzyskać maksymalnie 100 punktów za egzaminy ósmoklasisty, które liczą się w rekrutacji do szkół średnich. Pozostałych 100 punktów może uzyskać na podstawie ocen przedmiotowych lub dodatkowej aktywności.

Egzamin ósmoklasistów 2023. Jak wygląda rekrutacja do szkół średnich?

Po odebraniu zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty ze szkoły podstawowej należy uzupełnić dane w podaniu o przyjęcie do szkoły średniej. W praktyce trzeba dostarczyć otrzymany dokument wraz ze świadectwem ukończenia szkoły podstawowej. Te drugie uczniowie otrzymają na zakończenie roku szkolnego - 23 czerwca.

Samo podanie uczniowie na ogół składają na od połowy maja do połowy czerwca. Dokładne terminy rekrutacji dla każdego województwa są podane na stronach odpowiedniego kuratorium oświaty.

Sprawdź: Rekrutacja do szkół średnich 2023/2024. Ile szkół można wybrać i kiedy składać podanie?

Szkoły opublikują listy zakwalifikowanych kandydatów w połowie lipca. Po ich ogłoszeniu należy potwierdzić chęć nauki w danej placówce. Jest to o tyle istotne, że zazwyczaj uczniowie mają możliwość złożenia podań do większej liczby szkół. Ostateczne listy przyjętych pojawiają się zwykle pod koniec miesiąca.

Jeżeli uczeń nie dostanie się do żadnej z wybranych szkół może starać się o przyjęcie w toku rekrutacji uzupełniającej. Są one przeprowadzane w tych placówkach, w których po pierwszym etapie pozostały wolne miejsca.

Czytaj także:

Egzamin ósmoklasisty 2023: Matematyka. Tutaj arkusz CKE i odpowiedzi

Egzamin ósmoklasisty. Anglistka o podchwytliwych zadaniach. "Tu na pewno dużo osób poległo"

Egzamin ósmoklasisty. Zaskakujące grafiki w arkuszach. CKE przyznaje się do błędu

Zobacz również: