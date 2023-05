Spis treści: 01 Matura 2023. Kiedy i gdzie będą dostępne wyniki matur?

02 Matury 2023. Kiedy wyniki matury poprawkowej?

03 Matura 2023. Ilu maturzystów nie zdało egzaminu maturalnego w ubiegłym roku?

Matura 2023. Kiedy i gdzie będą dostępne wyniki matur?

Matura 2023 zakończona. Uczniowie ostatnich klas szkół średnich w całej Polsce mają już za sobą egzaminy maturalne. Zdający przystąpili do obowiązkowych matur z języka polskiego, matematyki i języka nowożytnego. Wymogiem do otrzymania świadectwa maturalnego było także przystąpienie do jednego egzaminu rozszerzonego.

Kiedy będzie można sprawdzić rezultat? Tegoroczni maturzyści poznają wyniki swoich matur 7 lipca. To właśnie wtedy, o godzinie 8:30, Centralna Komisja Egzaminacyjna udostępni te informacje drogą online. Gdzie będzie można sprawdzić wyniki matur?

Informacje o wynikach będą dostępne w Zintegrowanym Interfejsie Użytkownika (ZIU).

Aby się do niego zalogować, należy podać login i hasło. Dane te powinny zostać dostarczone przez dyrektora szkoły, w której zdawało się egzamin maturalny. W razie konieczności istnieje możliwość zalogowania się za pomocą profilu zaufanego lub zresetowania hasła.

W ZIU znajdą się rezultaty ze wszystkich egzaminów zdawanych przez konkretnego ucznia. Co ciekawe, niektóre wyniki matury 2023 są już znane przez maturzystów. Mowa tu o egzaminach ustnych, na których wynik podany jest niemal od razu.

Matury 2023. Kiedy wyniki matury poprawkowej?

Osoby zdające maturę poprawkową będą ponownie próbować swoich sił 21 sierpnia (poprawki z matur ustnych) oraz 22 sierpnia (poprawki z matur pisemnych).

Z kolei informacje o wynikach tych egzaminów CKE udostępni uczniom 8 września.

Wyniki matur poprawkowych również zostaną zamieszczone w systemie ZIU.

Procedura logowania do systemu w celu uzyskania informacji o wynikach będzie taka sama, jak w przypadku sprawdzania wyników matur zdawanych przez abiturientów w pierwszym terminie.

Matura 2023. Ilu maturzystów nie zdało egzaminu maturalnego w ubiegłym roku?

Aby zdać maturę, trzeba uzyskać wynik na poziomie 30 proc. lub więcej. Wyjątek stanowią matury rozszerzone, które nie mają żadnego progu zdawalności - nie da się ich nie zdać jednak ich wynik często decyduje o dostaniu się do wymarzonej szkoły wyższej.

Ilu maturzystów nie zdało matury w 2022 roku? Zgodnie z informacjami o wynikach udostępnionymi przez Centralną Komisję Egzaminacyjną, w 2022 roku egzaminu maturalnego nie zdało 15 proc. zdających, którzy przystąpili do matury.

To i tak wynik lepszy niż w 2021 roku - wówczas matury nie zdało 17 proc. uczniów.

