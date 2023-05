Matura 2023: Jak odwołać sie od wyniku? Krok po kroku

Sesja maturalna 2023 rozpoczęła się 4 maja. Maturzyści zmagali się kolejno z językiem polskim, językiem angielskim oraz matematyką na poziomie podstawowym. Rozwiązywaliśmy wszystkie te przedmioty, publikując arkusze CKE i proponowane odpowiedzi (tutaj) . Potem przyszedł czas na przedmioty dodatkowe, zdawane na poziomie rozszerzonym. Choć w ich przypadku nie ma minimalnego wyniku, jaki uczeń musi uzyskać, warto o niego zawalczyć. Wysoki rezultat bywa zwykle przepustką na wymarzone studia.

Wyniki matury 2023 zostaną ogłoszone 7 lipca. Co, jeśli liczba punktów, którą zdobędziesz nie będzie dla ciebie satysfakcjonująca? Każdy maturzysta ma prawo do wglądu do swojego arkusza egzaminacyjnego, następnie może odwołać się od wyniku matury. Jak to zrobić?

Odwołanie od wyniku matury 2023. Pierwszy krok

Maturzysta, który uważa, że jego praca nie została poprawnie oceniona, ma prawo złożyć odwołanie od wyniku matury. Najpierw należy skorzystać z możliwości obejrzenia własnego arkusza egzaminacyjnego. W tej sprawie trzeba zwrócić się do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej (OKE) w terminie sześciu miesięcy od dnia otrzymania świadectwa dojrzałości. Miejsce i czas wglądu do pracy wyznacza dyrektor właściwej dla maturzysty OKE.

W czasie oglądania swojego arkusza egzaminacyjnego CKE możesz robić zdjęcia.

Matura 2023. Wniosek o weryfikację sumy punktów

Jeśli wgląd do pracy potwierdzi twoje wątpliwości co do sposobu ocenienia arkusza, powinieneś złożyć wniosek o weryfikację sumy punktów. Trzeba to zrobić w ciągu dwóch dni roboczych od czasu wglądu do pracy. Wówczas dyrektor OKE wyznacza egzaminatora - innego niż ten, który pierwotnie oceniał twoją pracę - i on ponownie oceni twój arkusz.

W przypadku kiedy egzaminator, który ponownie ocenił arkusz, uzna, że popełniono błąd i zaniżono sumę punktów, dyrektor OKE może zmienić wynik matury. Wówczas dotychczasowe świadectwo dojrzałości zostaje anulowane i wydaje się nowe z poprawionym wynikiem.

Matura 2023. Odwołanie od wyniku w Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego

Na tym nie koniec. Jeśli nowa ocena wystawiona przez OKE nie będzie satysfakcjonująca, możesz odwołać się "drugiej instancji" - Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego.

Wniosek o odwołanie do Kolegium należy złożyć w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania informacji z OKE odnośnie wyniku weryfikacji sumy punktów. Kolegium Arbitrażu ponownie ocenia twoją pracę. Jego rozstrzygnięcie jest ostateczne. Więcej szczegółów na stronie Ministerstwa Edukacji.

