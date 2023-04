Matura 2023. Co grozi za wejście na egzamin z telefonem?

Matura 2023

Matury 2023 już za chwilę, jednak niektórzy uczniowie wciąż nie czują się wystarczająco przygotowani. Im mniej czasu, tym większy stres, a do głowy mogą przychodzić niezbyt dobre pomysły. Jednym z najgorszych jest próba wniesienia na maturę telefonu komórkowego. Zabronione jest nawet posiadanie go przy sobie, nie mówiąc już o próbie ściągania. Konsekwencje mogą być poważne, znacznie poważniejsze niż słaby wynik. Co grozi za zabranie telefonu na maturę?

Zdjęcie Na salę, w której odbędzie się egzamin maturalny pod żadnym pozorem nie wolno wnosić telefonów komórkowych. / KFP / East News