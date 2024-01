W "Graffiti" Paprocka zaznaczyła, że dokumenty ws. procedury ułaskawieniowej zostały niezwłocznie dostarczone do ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego Adama Bodnara. - Tu są dwa elementy. Prezydent oprócz postanowienia (...), skierował też do pana ministra pismo wskazujące oczekiwanie prezydenta, natychmiastowego skorzystania z uprawnienia, które ma prokurator generalny (...), aby pan minister zarządził przerwę w odbywania kary do czasu zakończenia postępowania ułaskawieniowego - wskazała prezydencka minister.