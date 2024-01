- Jeżeli doprowadzi do odpowiednich efektów, bo przy naszych sądach to wszystko jest niepewne, bo ani pierwszy ani drugi wyrok nie powinien zapaść (...), no to dobrze - tak prezes PiS Jarosław Kaczyński skomentował wszczęcie postępowania ułaskawieniowego przez prezydenta Andrzej Dudę. Na pytanie, dlaczego prezydent nie zdecydował się na taki ruch wcześniej Kaczyński odpowiedział: To jest pytanie do prezydenta, nie do mnie.