Zgodnie z obecnymi przepisami, o ważności wyborów do Sejmu i Senatu rozstrzyga cały skład Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego . Werdykt zapada na podstawie sprawozdania Państwowej Komisji Wyborczej z wyborów oraz opinii trzyosobowych składów co do poszczególnych protestów.

Izba SN: Wybory ważne. Wcześniej rozpatrzono protesty

Podczas godzinnego posiedzenia Izby Kontroli SN głos zabrał przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej. - Złożone protesty, przy tak wysokiej frekwencji wyborczej, to nie jest jeden procent, to nie jest jeden promil, to nie jest nawet jedna dziesiąta promila, ale to są zaledwie setne promila osób uczestniczących wyborach - wskazywał Sylwester Marciniak.