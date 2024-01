- Wczoraj z użyciem siły policja weszła do Pałacu Prezydenckiego i uprowadziła gości prezydenta RP , których on ułaskawił. Wyroki wydane po ułaskawieniu z 2015 roku są zbrodnią sądową - powiedział Przemysław Czarnek w rozmowie Radia ZET.

Poseł PiS ocenił, że " doszło do zamachu stanu ". - Pan marszałek Szymon Hołownia zignorował prerogatywy prezydenta, potem decyzję Sądu Najwyższego. To jest tchórz , wszedł na pole minowe, potem błaznował, a teraz doprowadził do zamachu stanu - dodał Czarnek.

Czarnek o proteście przed Sejmem: Suweren przejmuje władzę

- Na pewno do Warszawy jadą dziesiątki, jeśli nie setki ludzi. Z samego woj. lubelskiego przyjedzie ok. 70-80 autokarów ludzi w czwartek. Będziemy demonstrować. Dziś suweren przejmuje władzę w Polsce - zapowiedział były minister.

- My nie jesteśmy dziczą, która atakowała Sejm w 2016 roku. Jesteśmy ludźmi kulturalnymi, będziemy działać zgodnie z prawem i tak samo nasi wyborcy, którzy jadą do Warszawy - powiedział Przemysław Czarnek.

Kamiński i Wąsik ułaskawienie? "Prezydent powinien potwierdzić swój poprzedni akt łaski"

We wtorek Komenda Stołeczna Policji dokonała zatrzymania skazanych polityków w Pałacu Prezydenckim po godzinie 19, następnie przewiozła ich do komisariatu przy ul. Grenadierów. Po około dwóch godzinach trafili oni do aresztu śledczego przy ul. Chłopickiego na Grochowie. Stamtąd mają trafić do więzienia.