- W Radiu Zet wiemy, co sobie nucą od wczoraj panowie Kamiński i Wąsik . Oto ich prywatna lista przebojów - powiedział prezenter Marek Starybrat, który wspólnie z Kamilem Baleją oraz Bartoszem Gajdą prowadzi audycję "Dzień Dobry Bardzo".

Radio Zet. "Lista przebojów" Kamińskiego i Wąsika

- Jeżeli ktoś chce pomóc tym dwóm panom, to proszę im wysłać "Monopoly" . Tam zawsze można wylosować kartę 'Wychodzisz z więzienia' - skwitował Bartosz Gajda.

Radio Zet skrytykowane. Oburzenie po stronie PiS

"To się nie mieści w głowie. To media czy ściek?" - napisał Stanisław Żaryn na portalu X. Do wpisu dołączył wideo udostępnione przez konto stacji.