- Każdy może uczestniczyć w manifestacjach, ale proszę o ich pokojowy, godny i spokojny przebieg. Tak jak wczoraj w trakcie dużych emocji. Mówiłem wczoraj do współpracowników: zachowajcie spokój, nikomu włos z głowy nie spadnie. To są nasi goście (Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik przez kilka godzin przebywali w Pałacu Prezydenckim - red.) - mówił Andrzej Duda.

Prezydent: Kamiński i Wąsik mają mandaty

Zatrzymanie polityków PiS. Byli w tym czasie w Pałacu Prezydenckim

We wtorek przez kilka godzin poszukiwany Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik przebywali w Pałacu Prezydenckim. Dopiero po opuszczeniu budynku przez głowę państwa do akcji wkroczyły służby, aresztując skazanych polityków PiS. Działacze prawicy trafili na komisariat, a później przewieziono ich do aresztu śledczego na warszawskim Grochowie. Stamtąd mają trafić do więzienia.