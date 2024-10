Do sprawy odniosły się Siły Obronne Izraela . W rozmowie z "Times of Israel" wojsko potwierdziło, że otrzymało informacje o uszkodzeniu placówki UNIFIL oraz o obrażeniach, których doznało dwóch żołnierzy sił pokojowych.

Izrael zaatakował siły pokojowe ONZ. Premier Hiszpanii reaguje

Tego samego dnia do zdarzenia odniósł się premier Hiszpanii Pedro Sanchez , który wezwał społeczność międzynarodową do zaprzestania sprzedaży broni Izraelowi. Jednocześnie hiszpański polityk zdecydowanie potępił ostrzelanie przez izraelskich żołnierzy posterunków UNIFIL w Libanie. Hiszpania rozmieściła w Libanie 650 żołnierzy sił pokojowych, a misją ONZ dowodzi hiszpański generał.

- Pozwolę sobie w tym miejscu skrytykować i potępić ataki izraelskich sił zbrojnych na misję ONZ w Libanie - powiedział Sanchez po spotkaniu z papieżem Franciszkiem w Watykanie . Izraelskie media wskazują, że od początku wojny Izraela z Hamasem w Strefie Gazy Sanchez krytycznie odnosił się do działań Tel Awiwu .

Polityk twierdzi, że Hiszpania zaprzestała sprzedaży broni Izraelowi w październiku 2023 r. i wzywa resztę świata, aby poczyniła te same kroki. Jak ocenia, taki ruch pozwoliłby zapobiec dalszej eskalacji w regionie.

- Biorąc pod uwagę to, co dzieje się na Bliskim Wschodzie, naglącą sprawą jest zaprzestanie eksportu broni do izraelskiego rządu przez społeczność międzynarodową - podkreślił.