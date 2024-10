Greta Thunberg to aktywistka znana na całym świecie. Teraz ponownie zrobiło się o niej głośno w Niemczech. Wszystko przez poniedziałkową propalestyńską demonstrację, podczas której doszło do starć z policją i zatrzymań. W międzyczasie w Dortmundzie zlikwidowano obóz opowiadających się za Palestyną protestujących, w którym Thunberg miała się zjawić.

Greta Thunberg wywołała oburzenie. Jest pomysł zakazu wjazdu do Niemiec

"Intencje Thunberg były i są ważne - a bardzo sobie zaszkodziła. I niestety zajęła się tematem, który wielu młodych ludzi postrzega zbyt jednostronnie, często przejawiając antysemicką wrogość wobec Izraela. To do niej trzeba krzyknąć: How dare you? (Jak śmiesz? - red.)" - stwierdzono krytycznie.