Porozumienie obozu rządzącego z Lewicą w sprawie Krajowego Planu Odbudowy spotkało się z krytyczną reakcją polityków Koalicji Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego. Lewica złamała jedność opozycji - zarzucają.

Zdjęcie Premier Mateusz Morawiecki w drodze na spotkanie z Lewicą / Radek Pietruszka / PAP

We wtorek przed południem odbyło się w Sejmie spotkanie przedstawicieli Lewicy z premierem Mateuszem Morawieckim w sprawie Funduszu Odbudowy i Krajowego Planu Odbudowy. W spotkaniu uczestniczyli też przedstawiciele klubu PiS.

Europoseł Lewicy Robert Biedroń poinformował później na konferencji prasowej, że jego ugrupowanie wynegocjowało na spotkaniu z premierem m.in., że w ramach KPO 850 mln euro trafi na wsparcie szpitali powiatowych, 30 proc. trafi do samorządów, 300 mln euro trafi na wsparcie dla poszkodowanych branż. Dodał, że rząd zgodził się na wszystkie warunki.

- Ponad podziałami partyjnymi liczy się Polska. (...) Nie można stosować strategii na złość Polsce, żeby nie przyjąć środków z Funduszu Odbudowy. Polską racją stanu jest jak najszybsze przyjęcie ustawy o zasobach własnych UE - powiedział premier Mateusz Morawiecki po spotkaniu z Lewicą.

PSL reaguje

- Szkoda, że Lewica złamała jedność opozycji i zapomniała o naszym wspólnym wysłuchaniu publicznym w Senacie (w sprawie Krajowego Planu Odbudowy - red.). Zapomniała o naszych wspólnych opozycyjnych postulatach i żadnego z nich dzisiaj nie wynegocjowała i nie wymusiła na rządzie - ocenił poseł PSL Dariusz Klimczak.

Według niego "oczywistością jest, że razem mogliśmy więcej". - Natomiast dzisiaj ani Lewica, ani pan premier Mateusz Morawiecki nie może odtrąbić sukcesu, ponieważ do ratyfikacji Funduszu Odbudowy potrzebne jest dwie trzecie głosów. I o tym mówią wszelkiego rodzaju ekspertyzy prawne - zaznaczył Klimczak. Chodzi o projekt ustawy o ratyfikacji decyzji o zwiększeniu zasobów własnych UE, który we wtorek przyjął rząd.

- My uważamy, że uczciwe byłoby, gdyby pan premier w Sejmie przedstawił informacje na temat Krajowego Planu Odbudowy dla wszystkich ugrupowań. Nie tylko dla jednego, wybranego, którego próbuje się przekupić kwestiami, które de facto już dawno były zapowiadane - podkreślił poseł ludowców.

Jan Grabiec: Ratujecie rząd Morawieckiego

Krytycznie do efektu negocjacji Lewicy z rządem Mateusza Morawieckiego odniósł się rzecznik Platformy Obywatelskiej Jan Grabiec.

"W Polsce budowanych jest rocznie 140 tys. mieszkań na sprzedaż i wynajem. Za rządów PO-PSL dofinansowaliśmy tańszy zakup prawie 250 tys. mieszkań dla młodych. A Wy 'negocjujecie' 75 tys. mieszkań ratując rząd Morawieckiego, który obiecał 100 tys. mieszkań już pięć lat temu?" - napisał na Twitterze.



Marcin Kierwiński z PO nazywa to porozumienie "ustawką".

"Po konferencji M.Morawieckiego widać wyraźnie, że to, co się dziś dzieje, to pełna ustawka..." - napisał na Twitterze.





Wtorkowa decyzja rządu

We wtorek rząd przyjął projekt ustawy w sprawie ratyfikacji decyzji o zwiększenia zasobów własnych UE. Ratyfikacja tej decyzji przez kraje członkowskie jest konieczna do uruchomienia wypłat z unijnego Funduszu Odbudowy. Podstawą do sięgnięcia po środki z Funduszu Odbudowy będzie Krajowy Plan Odbudowy (KPO) - dokument taki musi przygotować każde państwo członkowskie i przedstawić Komisji Europejskiej do końca kwietnia.