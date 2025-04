Ze względu na to, że Wielkanoc w tym roku wypada wyjątkowo późno, zyskujemy niepowtarzalną szansę na połączenie rodzinnych tradycji z dłuższym wypoczynkiem. Wystarczy, że weźmiemy kilka dodatkowych dni urlopu, a przedłużamy świętowanie aż do dziewięciu dni. A to nie wszystko.

W tradycji chrześcijańskiej Wielkanoc to najważniejsze święto, które upamiętnia zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. W 2025 roku Wielki Czwartek odchodzimy 17 kwietnia, a Wielki Piątek wypada 18 kwietnia. Ze święconką udamy się do kościołów w sobotę 19 kwietnia.

W 2025 roku późny termin (20 kwietnia) sprzyja planowaniu. Możemy bowiem przedłużyć świąteczny wypoczynek, biorąc cztery dodatkowe dni urlopu od 22 do 25 kwietnia . Wówczas odpoczynek od pracy potrwa aż dziewięć dni - od 1 9 do 27 kwietnia , łącznie z dwoma weekendami.

Późna Wielkanoc oznacza łagodniejszą pogodę - średnie temperatury w kwietniu wahają się od 5°C do 14°C, dlatego w tym roku zyskamy więcej okazji do dłuższych spacerów po świątecznym śniadaniu. To także okazja, by połączyć tradycje wielkanocne z przygotowaniami do majowego wypoczynku.