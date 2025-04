Chociaż obecnie jest ciepło i słonecznie, w okolicach weekendu do Polski dotrze wyraźne ochłodzenie. Wrócą nocne mrozy oraz opady śniegu, nie tylko w górach. Fala chłodu utrzyma się do połowy przyszłego tygodnia. Na stabilną pogodę podczas Wielkanocy też raczej nie możemy liczyć .

Choć w kolejnym tygodniu sytuacja wróci do normy i na termometrach wartości będą typowe dla normy wieloletniej, to w drugiej połowie kwietnia znowu może być chłodniej: od jednego stopnia w większości kraju do ponad dwóch na zachodzie mniej od średniej.