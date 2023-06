Magia miejskiej dżungli: Manhattanhenge bez tajemnic

Jakub Wojciechowski Fakty dnia

Nawet betonowa dżungla może raz na jakiś czas zupełnie zmienić swoje oblicze. Wszystko za sprawą wyjątkowego zjawiska, które zachwyca mieszkańców i turystów przybywających do Nowego Jorku. Dowiedz się, co to jest Manhattanhenge, jak często ma miejsce oraz co wspólnego z tym zjawiskiem ma znany popularyzator nauki Neil deGrasse Tyson.

Zdjęcie Manhattanhenge to wyjątkowo piękne zjawisko, które można podziwiać w Nowym Jorku / Gary Hershorn/Getty Images/Unsplash /