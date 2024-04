Rolnicy okupują ministerstwo. Żądają spotkania z premierem

Rolnicy zrzeszeni w Solidarności Rolników Indywidualnych rozpoczęli strajk okupacyjny w resorcie rolnictwa we wtorek wieczorem. Domagali się, by na rozmowy z nimi przyjechał premier Donald Tusk .

- Jako rolnicy wykonaliśmy gest dobrej woli, ale do tej pory nie zostało nic zmaterializowane. Nie ma żadnych konkretów. Robimy strajk okupacyjny, zostajemy w ministerstwie, byśmy mogli porozmawiać z panem premierem. Pan premier ma przyjechać do nas i rozmawiać, byśmy ustalili sobie pewien schemat działania, żeby wypracować szereg rzeczy, które dzisiaj są potrzebne i dla rolników i dla państwa polskiego - mówił przewodniczący związku Tomasz Obszański w rozmowie z tysol.pl.

Rolnicy okupują ministerstwo

- Sami powiedzieli, że wszystko zawisło w powietrzu, rozporządzenia gdzieś tam krążą, nikomu nie zależy na czasie - twierdzili rolnicy. Jak mówili, "premier nie chce do nas w ogóle przyjechać, a my oczekujemy na niego". - On (Donald Tusk - red.) powinien jakieś konkretne decyzje podjąć, żeby napięcia między Polską a Ukrainą zostały rozładowane. Poprzedni rząd do tego doprowadził, ale ten (rząd red.) jest wiarygodny i liczyliśmy, że wszystko załatwią, a oni wszystko olewają - mówił jeden z rolników.