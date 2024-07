Wszystko zaczęło się 24 lutego 2021 r. , gdy na konto Gminy Miejskiej Kraków wpłynęła kwota 10 mln zł na rzecz powstającego przy ul. Piastowskiej Krakowskiego Centrum Muzyki . Nieoczekiwana wpłata tak pokaźnej sumy wzbudziła podejrzenia. Do tego stopnia, że sprawą postanowiła zająć się prokuratura.

Jak ustalił lokalny portal Love Kraków, wspomniana spółka odpowiada za popularny płatny serwis internetowy Only Fans.

Kraków. Tajemniczy darczyńca miasta ujawniony

Po raz pierwszy do stolicy Małopolski mężczyzna zawitał w 2012, rozpoczynając pracę jako manager projektów. Przebieg kariery zaprowadził go na stanowisko dyrektorskie do mającej siedzibę w Londynie firmy, która dzięki popularności wydawanego serwisu odnotowała w ostatnich latach kolosalne zyski. W związku z powyższym pracownik został nagrodzony wysoką premią, której część postanowił przekazać na rzecz rozwoju Krakowa.