Dotychczas Łukasz Kmita - poseł PiS, szef małopolskich struktur i faworyt Jarosława Kaczyńskiego - aż pięciokrotnie odpadał podczas głosowania na marszałka sejmiku . Z punktu widzenia ugrupowania z Nowogrodzkiej to kompromitujące , bo partia miała dotychczas większość i 21 mandatów radnych. Dlaczego PiS nie mógł dogadać się sam ze sobą?

Małopolska. Prezes PiS nieskuteczny

Do tej pory, chociaż politycy PiS nie byli w stanie się dogadać względem zarządu sejmiku i marszałka, nie było mowy o oddawaniu władzy opozycji tworzonej przez KO i PSL. Jarosław Kaczyński , wszelkimi dostępnymi metodami, próbował wpłynąć na swoich rajców. Nie pomogły ani tryb głośnomówiący w telefonie, ani zawieszenie w prawach członka PiS, ani groźba przedterminowych wyborów.

Efekt? Aż 20 rajców oddało nieważne głosy , 13 z nich poparło Łukasza Kmitę, a sześciu zagłosowało za kandydatem buntowników . To bardzo wiele zmienia, bo jeśli w tym samym składzie radni poprą człowieka opozycji, partie Donalda Tuska i Władysława Kosiniaka-Kamysza odbiją sejmik z rąk PiS, który wygrał wybory samorządowe w Małopolsce.

Jeśli taki scenariusz się powiedzie, autorytet Jarosława Kaczyńskiego legnie w gruzach. Nie dość, że radni nie poprą kandydata wskazanego przez prezesa, nie będzie przedterminowych wyborów, a w sejmiku pozostaną "zdrajcy" z PiS. No i, co najgorsze z punktu widzenia polityki, ugrupowanie z Nowogrodzkiej straci sejmik małopolski, chociaż wygrało wybory.

Małopolskie. Opozycja zaciera ręce

Niemniej, kiedy PiS był pogrążony w wewnętrznej walce, sejmikowa opozycja nie zasypiała gruszek w popiele. Nie dość, że na miejscu pojawili się ważni politycy z pierwszych stron gazet: wicemarszałek Piotr Zgorzelski i Ireneusz Raś z PSL czy Marek Sowa z KO, to jeszcze zaczęli intensywnie pracować nad polityczną decyzją radnych PiS.

Jeśli brać pod uwagę wyniki ostatniego, tajnego głosowania na marszałka, z pewnością koalicja rządowa dopięła w końcu swego. Z naszych zakulisowych informacji wynika jednak, że politycy KO i PSL przekonali do siebie kogoś z klubu PiS, kto nie należy do żadnej ze zwaśnionych stron. Słowem: udało im się namówić do głosowania radnych, których nie spotkały dotąd żadne partyjne kary od Jarosława Kaczyńskiego.