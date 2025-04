- To była niezwykle wylewna osoba (Barbara Skrzypek - red.), dużo żeśmy rozmawiali w przerwie, była niezwykle ciekawa świata, rozmawialiśmy o sprawach zupełnie niezwiązanych z przesłuchaniem, o podróżach, o jej pracy, o jej odbiorze kabaretu "Ucho prezesa". Spędziliśmy około pół godziny na bardzo miłej rozmowie - mówił przed wejściem do siedziby Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga mecenas Jacek Dubois.

Dubois wrócił także do tematu niedopuszczenia do przesłuchania Skrzypek jej pełnomocnika. - Od momentu, kiedy nie został dopuszczony, to nie było już przedmiotem jakichkolwiek komentarzy czy pretensji, pełnomocnik był cały czas w budynku prokuratury i w przerwie ten czas poświęciła na rozmowę ze mną (...), a nie na kontakcie ze swoim pełnomocnikiem, tak że nie wykazywała żadnej potrzeby kontaktowania się z kimś, miała pełny dostęp do telefonu, przeznaczyła ten czas na towarzyską rozmowę - opisał mecenas Jacek Dubois.