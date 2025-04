Poniedziałek będzie chłodny, a na terenach podgórskich Karpat miejscami nawet mroźny - tam lokalnie może być od -1 st. C do maksymalnie 3 stopni powyżej zera. Na południowym wschodzie termometry pokażą 4 stopnie, w centrum około 7 st. C, a na zachodzie do 11 stopni Celsjusza.