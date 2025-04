Skandal w państwowym instytucie? Pilna reakcja ministerstwa

Decyzją ministra do Państwowego Instytutu Medycznego MSWiA zostanie skierowana kontrola - powiadomił rzecznik szefa resortu spraw wewnętrznych Jacek Dobrzyński. To pokłosie doniesień mediów. Jak czytamy, pacjenci, by móc liczyć na lepszą metodę leczenia, mieli wpłacać środki na działającą przy placówce fundację. - To jest skandaliczna sytuacja - skomentowała w Polsat News posłanka Razem Marcelina Zawisza.